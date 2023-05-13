Происшествия 13 мая 2023, 14:16 План «Перехват» ввели в Брянской области после крушений Ми-8 и Су-34 Mash: план «Перехват» ввели в Брянской области после крушения Ми-8 и Су-34 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поиски диверсантов начали в Клинцовском районе Брянской области, которых считают причастными к крушениям вертолета Ми-8 и истребителя Су-34. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Официального подтверждения информации о поисках диверсантов пока нет.

О падени вертолета Ми-8 в около Клинцов стало известно от очевидцев, которые опубликовали в социальных сетях видео с горящим воздушным судном. Информацию о крушении подтвердил глава администрации города Сергей Евтеев. Он заявил, что последствий на земле нет.

По данным СМИ, обломки вертолета быстро обнаружили спасатели, которые потушили пожар. Находившийся на борту экипаж погиб. Данных по точному количеству жертв пока нет.

Также, по неподтвержденным данным, несколько домов посекло осколками. Ожоги от поражения горящими элементами вертолета получила местная жительница. Ей оказали всю необходимую помощь.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ранее появились данные о падении вертолета Ми-8 в регионе.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — заявил собеседник агентства.

Минобороны России пока не дало никаких комментариев о двух случаях крушения в Брянской области.