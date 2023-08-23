Происшествия 23 августа 2023, 02:55 План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы «112»: план «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы Unsplash

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Во всех московских аэропортах введет план «Ковер», запрещены вылеты и прилеты самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В ночь на 22 августа произошла похожая ситуация. В аэропортах Домодедово и Внуково приостановили все вылеты и прилеты. Как позже сообщили в Минобороны РФ, украинская сторона попыталась атаковать российские объекты беспилотниками.

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Два дрона обнаружили средства противовоздушной обороны и уничтожили их над территорией Подмосковья. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, дроны перехватили в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. В результате случившегося никто не пострадал. Обломки БПЛА разрушили некоторые окна в жилом доме и упали на припаркованные рядом со зданием автомобили.

Еще два беспилотника обнаружили системы ПВО над территорией Брянской области. Дроны подавили комплексами РЭБ.