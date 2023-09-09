Происшествия 09 сентября 2023, 03:01 План «Ковер» ввели в столичных аэропортах Baza: во всех московских аэропортах объявили план «Ковер» Unsplash

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План «Ковер» объявили во всех московских аэропортах. Задержано несколько рейсов на вылет и на прилет, сообщил Telegram-канал Baza.

План «Ковер» объявляют в аэропортах, когда безопасности воздушных судов что-то угрожает. Все самолеты в небе отправляются на запасные аэропорты, борта на земле откладывают вылет.

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В последнее время из-за атак беспилотников режим «Ковер» в московских аэропортах объявляли часто. Закрытое небо и перелеты на запасные аэродромы больно бьют по карману авиаперевозчиков, некоторые из них могут повысить стоимость билетов, чтобы восполнить траты.

Из-за введенного плана «Ковер» в столичных аэропортах на данный момент задержано 13 рейсов и четыре отменены, следует из сервиса «Яндекс Расписание».