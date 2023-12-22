Происшествия 22 декабря 2023, 14:16 План «Ковер» ввели в аэропорту Калуги из-за украинского беспилотника Аэропорт Калуги сообщил о введении плана «Ковер» из-за беспилотника в небе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В международному аэропорту Калуга ввели план «Ковер» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Наземные службы задержали вылеты всех самолетов из калужского аэропорта.

Реклама

«Самолеты, находящиеся в полете, перенаправлены на запасные аэродромы», — указали в заявлении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над Дзержинским районом средства ПВО перехватили беспилотник. Еще два беспилотника нейтрализовали позднее.

По данным пресс-службы Минобороны России, ВСУ запустили первый дрон около 13:50, остальные — в 14:00. Российские военнослужащие пресекли обе попытки противника атаковать российский регион.

В пятницу ВСУ также атаковали Брянскую область, запустив четыре беспилотника. Средства ПВО сбили воздушные цели.