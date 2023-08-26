Происшествия 26 августа 2023, 03:15 План «Ковер» объявили во всех аэропортах Москвы Mach: план «Ковер» объявили во всех аэропортах Москвы Freepik

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Во всех московских аэропортах объявили план «Ковер». Все рейсы на прилет и вылет отменены. Об этом сообщил Telegram-канал Mach.

В аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» задержали как минимум 24 авиарейса, восемь отменили.

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Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве в Истринском районе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее, 24 августа, в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской и Калужской областями. За день до этого стало известно о подавлении двух других дронов ВСУ в Брянской области.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВС России ответит на нападение украинских дронов на Москву и Подмосковье. Она отметила, что ведомство решительно осуждает действия украинской стороны.