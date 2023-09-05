Происшествия 05 сентября 2023, 03:34 План «Ковер» объявили в аэропорту Внуково — СМИ Shot: в аэропорту Внуково объявили план «Ковер» Unsplash

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В московском аэропорту Внуково объявили план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все рейсы задерживаются на прилет и вылет. Во всех столичных аэропортах отменено пять рейсов, не смогли вовремя покинуть воздушные гавани 13 самолетов. Согласно ресурсу отслеживания полетов Flightradar24, в воздушном пространстве над этими территориями в данный момент нет ни одного самолета.

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В воскресенье, 3 сентября, в московских аэропортах отменили 23 рейса и задержали еще 18 по неизвестным причинам. Массовые отмены рейсов также произошли в конце лета, общее число отмененных и задержанных рейсов дошло до 150. Причиной стал беспилотник, который сбили под Воскресенском. Всего 45 самолетов направили на запасные аэропорты в других городах, включая Санкт-Петербург, Самару, Казань, Ярославль и Нижний Новгород.