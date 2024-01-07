Происшествия 07 января 2024, 16:38 План G20 по ускорению международных платежей может ослабить санкции против России FT: план G20 по международным платежам ослабит санкции против России Filippo Attili / Us Palazzo Chigi / Global Look Press

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План G20 по ускорению международных платежей может привести к ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как пояснили авторы материала, ускорение международных платежей может иметь несколько последствий: во-первых, способствовать финансовым преступлениям, а во-вторых, затруднить соблюдение санкций против России и других ограничений.

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Помимо этого, план «Большой двадцатки» не включает в себя блокировку транзакций в режиме реального времени, а это нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.

В начале января стало известно о намерениях властей Соединенных Штатов ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР. При этом в Белом доме так и не привели доказательств своим утверждениям о том, что Россия якобы использует ракеты, полученные от КНДР.