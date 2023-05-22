22 мая 2023, 16:25
План «Эдельвейс» ввели в МВД Белгородской области
Baza: в Белгородской области объявили общий сбор сотрудников МВД по плану «Эдельвейс»
В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», ведомство объявило общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Правоохранители начали розыск двух автомобилей, на которых могут скрываться украинские диверсанты. Речь идет о белой Оке и серебристом Geely.
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Кроме того, по всей территории Белгородской области ввели в действие план «Перехват», сообщил Telegram-канал Mash.
Ранее в понедельник глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию региона проникла украинская диверсионная группа. Ее поиски начали бойцы Росгвардии, пограничники и военнослужащие. Губернатор уточнил, что боевики зашли на территорию Грайворонского округа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Украина поставила целью диверсии минимизацию политического эффекта после утраты контроля над городом Артемовск в Донецкой Народной Республике.
МВД РФ
Россия
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