Происшествия 25 ноября 2022, 06:12 Пламя уничтожило все экспонаты музея Иннокентия Смоктуновского

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Пожар произошел в музее Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, который располагается в селе Татьяновка Томской области. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на vtomske.ru.

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Возгорание случилось 23 ноября, рассказали в региональном МЧС. Здание полностью выгорело. Кроме того, в огне пропали экспонаты музея, среди которых были фотографии, статьи из газет, автобиографическая книга актера, кассеты с его фильмами и личные вещи. Все предметы музею предоставила дочь актера.