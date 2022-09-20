Пламя уничтожило большой частный дом в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пламя уничтожило большой частный дом в Екатеринбурге

Читать 360tv в

Пожар произошел в Екатеринбурге на станции Путевая-2. Там загорелся большой частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар произошел ночью, 20 сентября. Пламя охватило площадь в более чем 120 квадратных метров. В доме прописаны две семьи, однако во время пожара там никого не было. Информации о пострадавших не поступало.

Реклама

В тушении задействовали 31 человека личного состава, а также восемь автомобилей спецтехники.

Реклама

0 0 0 0 0 0