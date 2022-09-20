Пламя уничтожило большой частный дом в Екатеринбурге | 360°

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Пламя уничтожило большой частный дом в Екатеринбурге

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Пожар произошел в Екатеринбурге на станции Путевая-2. Там загорелся большой частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар произошел ночью, 20 сентября. Пламя охватило площадь в более чем 120 квадратных метров. В доме прописаны две семьи, однако во время пожара там никого не было. Информации о пострадавших не поступало.

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В тушении задействовали 31 человека личного состава, а также восемь автомобилей спецтехники.

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