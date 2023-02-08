Происшествия 08 февраля 2023, 17:05 Пламя охватило завод в Нижегородской области

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Серьезный пожар произошел Нижегородской области. Там 7 февраля загорелся завод. Об этом сообщил NewsNN.ru.

Возгорание зафиксировали в 11:30 в Кстовском районе. На предприятии загорелась установка с бензином. По предварительным данным, причиной пожара послужила разгерметизация некачественно сваренной трубы.

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На место происшествия прибыли сотрудники пожарных служб, а также Роспотребнадзора. Данной ситуацией заинтересовались представители прокуратуры.

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