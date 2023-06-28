Происшествия 28 июня 2023, 21:26 Пламя охватило заброшенное здание в Самаре

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Пожар произошел в Октябрьском районе Самары. Там загорелось неэксплуатируемое здание. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание зафиксировали на улице 8-й Радиальной. Площадь возгорания составила свыше 100 квадратных метров. Пламя распространилось на втором этаже и кровле. К тушению привлекли 35 человек личного состава и 10 единиц техники. На тушение потребовалось порядка трех часов.