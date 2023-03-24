24 марта 2023, 00:51
Пламя охватило три машины в Петербурге
Три автомобиля охватило пламенем в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.
Пожар произошел ночью 23 марта. Примерно в 02:53 появилась информация о возгорании у дома № 11 на Пулковской улице. Огонь охватил два автомобиля LADA, а также Skoda.
Реклама
В результате отечественные легковушки полностью выгорели. Иномарка пострадала частично. Ликвидировать пламя удалось около четырех часов ночи. Информации о пострадавших не поступало.
Реклама
Пожары
Реклама
Реклама