Происшествия 31 августа 2023, 22:41 Пламя охватило три бани и дом в Удмуртии

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Серьезный пожар произошел на территории СНТ «Сосеночка» в Воткинском районе Удмуртии. Там загорелось несколько зданий. Об этом сообщил портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось в ночь на 31 августа. Пламя распространилось на три бани, две пристройки, садовый дом и веранду.

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Площадь возгорания составила 99 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

По предварительным данным, пожар произошел из-за несоответствия размеров разделки перекрытия здания, сооружения от домовой трубы бани.