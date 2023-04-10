Происшествия 10 апреля 2023, 21:36 Пламя охватило трехкомнатную квартиру в Петербурге. Есть пострадавшие

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге на Караваевской улице: пламя охватило трехкомнатную квартиру. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Возгорание зафиксировали 10 апреля. Огонь распространился на площади в 15 квадратных метров. К тушению привлекли 17 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

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Потушить возгорание удалось спустя 25 минут после вызова. В результате пожара два человека пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.