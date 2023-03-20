Происшествия 20 марта 2023, 18:44 Пламя охватило склад во Всеволожском районе Ленобласти

Читать 360tv в

Крупный пожар произошел в Заневке Всеволожского района Ленинградской области. Там загорелся склад. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило площадь в 250 квадратных метров. К тушению привлекли 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники.

Реклама

«Пожар начался где-то в 10:00–10:30. Сначала просто дым шел, потом крыша загорелась. Потом я уехал по делам, когда отъезжал, уже хорошо так, сильно горело», — рассказал один из очевидцев.

Реклама

Ликвидировать огонь удалось в 11:40. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.