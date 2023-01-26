26 января 2023, 17:35
Пламя охватило склад прессованной бумаги в Казани
Склад прессованной бумаги загорелся в Казани. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Татарстану.
Возгорание произошло сегодня, 26 января, около пяти утра на улице Тэцевская. Огонь охватил площадь в 330 квадратных метров. Его удалось локализовать спустя полтора часа, а ликвидировать лишь к 07:47. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Специалисты пытаются установить причины возгорания.
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