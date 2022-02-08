Пламя охватило рынок во Владивостоке. Видео

Во Владивостоке на рынке, где торгую продуктами и бытовой химией, произошел пожар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии города. Видео пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на рынке, расположенном на остановке «Третья Рабочая». На кадрах из социальных сетей видно, как с территории рынка идет густой черный дым. Как минимум одна постройка охвачена пламенем.

По словам собеседника агентства, сигнал о пожаре поступил в 11:22 по местному времени (04:22 по Москве). О пострадавших информации пока нет. На месте происшествия находится вице-мэр Владивостока Дмитрий Свитайло, он курирует в администрации вопросы гражданской защиты.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме в деревне Тимирязева Качугского района Иркутской области. Спасатели обнаружили в доме тела двух маленьких детей. Криминалисты заподозрили, что их мог облить горючей жидкостью сожитель их матери. Подозреваемого задержали, вскоре ему выберут меру пресечения. Расследование продолжается.