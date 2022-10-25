Пламя охватило реабилитационный центр в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 19:13 Пламя охватило реабилитационный центр в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде загорелся частный дом, который использовался в качестве реабилитационного центра СТЭП. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Реклама

Пожар случился на улице Тростниковая в Автозаводском районе. Информация о возгорании поступила около пяти часов вечера. Огонь успел охватить крышу и мансарду здания. Всего пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. Из дома вывели 31 человека. Информации о пострадавших не поступало.