Происшествия 24 января 2023, 18:39 Пламя охватило пассажирский автобус в Новосибирске

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Пассажирский автобус ПАЗ загорелся в Новосибирске. Пламя охватило его на проезжей части улицы Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на социальные сети очевидцев.

Ситуация произошла 24 января. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, информация о возгорании поступила в 7:28. Огонь полностью охватил кабину машины. Через пять минут после сообщения на место происшествия прибыли спасатели.

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Пассажиры вышли из автобуса самостоятельно. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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