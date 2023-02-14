Происшествия 14 февраля 2023, 16:28 Пламя охватило мусорный полигон во Владивостоке

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Серьезный пожар произошел во Владивостоке. Там загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на данные МЧС России по Приморскому краю.

Пламя распространилось на площади в 500 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели в составе 20 человек на пяти автомобилях спецтехники. Также в тушении задействовали тяжелую технику обслуживающей организации.

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На территории полигона загорелись твердые отходы. На данный момент сотрудники органов выясняют причины возгорания.

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