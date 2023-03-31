Происшествия 31 марта 2023, 17:23 Пламя охватило мебельный цех в Адыгее

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Пожар произошел в хуторе Садовом Майкопского района Республики Адыгея. Там загорелся мебельный цех. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Ситуация произошла ночью 31 марта. Пламя распространилось на площади в 250 квадратных метров. Спасатели смогли локализовать пламя, а также не допустить распространения огня на соседние здания. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют причину возгорания.