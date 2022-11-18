Происшествия 18 ноября 2022, 19:11 Пламя охватило машину в Москве на Енисейской улице

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Пожар произошел на Енисейской улице в Москве. Там загорелся автомобиль неподалеку от дома № 19. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу московского департамента транспорта.

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Информация о возгорании поступила сегодня, 18 ноября. На место происшествия прибыли спасатели. Движение, которое затруднилось во время пожара, удалось восстановить. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Сотрудникам органов предстоит выявить обстоятельства случившегося.