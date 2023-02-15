15 февраля 2023, 14:37
Пламя охватило квартиру в Выборгском районе Петербурга
Пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме на улице Руднева. Об этом сообщили «Невские новости».
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Информация о пожаре поступила в 00:56. Пламя охватило площадь в восемь квадратных метров. К тушению пожара привлекли 17 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 01:37. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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