Происшествия 15 февраля 2023, 14:37 Пламя охватило квартиру в Выборгском районе Петербурга

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Пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном доме на улице Руднева. Об этом сообщили «Невские новости».

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Информация о пожаре поступила в 00:56. Пламя охватило площадь в восемь квадратных метров. К тушению пожара привлекли 17 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 01:37. Информации о погибших и пострадавших не поступало.