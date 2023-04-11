Происшествия 11 апреля 2023, 23:48 Пламя охватило квартиру в Сочи из-за короткого замыкания

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Пожар произошел на улице Гагарина в Сочи 11 апреля. Пламя охватило квартиру на пятом этаже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание распространилось на площади в пять квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели.

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К тушению привлекли 13 человек личного состава. Причиной пожара послужило короткое замыкание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.