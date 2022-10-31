Пламя охватило квартиру в Калининском районе Петербурга | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:18 Пламя охватило квартиру в Калининском районе Петербурга

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Пожар произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась квартира на улице Руставели. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

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Информация о возгорании поступила 30 октября. На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что пламя охватило площадь в два квадратных метра. Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса. В тушении приняли участие 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Данных о пострадавших не поступало.