Происшествия 13 марта 2023, 16:02 Пламя охватило квартиру-студию в Санкт-Петербурге. Два человека погибли

Читать 360tv в

Пожар произошел в жилом доме на Плесецкой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пламя охватило квартиру-студию. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Реклама

Огонь распространился на площади в три квадратных метра. На место происшествия прибыли 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. В результате возгорания погибли два человека.