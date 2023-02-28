Происшествия 28 февраля 2023, 23:40 Пламя охватило квартиру на Малой Балканской в Петербурге

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Серьезный пожар произошел в многоэтажном доме на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге: загорелись комната и балкон в шестикомнатной коммунальной квартире. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Возгорание зафиксировали во вторник, 28 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, огонь распространился на площади в 18 квадратных метров.

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К ликвидации пожара привлекли 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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