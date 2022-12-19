Происшествия 19 декабря 2022, 22:26 Пламя охватило крышу магазина в Красногорске

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В Московской области загорелся магазин. Пламя охватило крышу здания на улице Ленина в Красногорске. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Возгорание зафиксировали на первом этаже девятиэтажного дома. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров.

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На место происшествия прибыли спасатели. Из здания вывели 65 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

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