19 декабря 2022, 22:26
Пламя охватило крышу магазина в Красногорске
В Московской области загорелся магазин. Пламя охватило крышу здания на улице Ленина в Красногорске. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
Возгорание зафиксировали на первом этаже девятиэтажного дома. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров.
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На место происшествия прибыли спасатели. Из здания вывели 65 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.
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