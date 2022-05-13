Пламя охватило историческое здание в Иркутске на 1000 кв. м. Видео

Неэксплуатируемое здание загорелось в центре Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание произошло на площади почти тысячи квадратных метров. В настоящее время на месте работают 45 сотрудников экстренных служб и 12 единиц техники. Более 50 человек эвакуированы, пострадавших нет.

В непосредственной близости от пожара находится здание местного ТЮЗ, которое несколько лет назад закрыли в связи с аварийным состоянием.

Прибывший на место происшествия губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале сообщил, что огонь все-таки перешел на здание ТЮЗ, которое является объектом культуры регионального значения.

«Огонь быстро распространяется, поскольку под кровлей — деревянная обрешетка. Плюс — деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам», — написал Кобзев.

Он сообщил, что в горящем здании находятся киноконцертный зал «Глобус», дом Гиллера, бывшие гостиницы «Централь», «Россия» и «Модерн».

По словам губернатора, пока не завершилась локализация горения, о точном ущербе говорить рано.