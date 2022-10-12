Пламя охватило хозяйственную постройку в Карелии | 360°

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Пламя охватило хозяйственную постройку в Карелии

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Пожар произошел в деревне Чуралахта в Пряжинском районе Карелии. Пламя охватило хозяйственную постройку. Об этом сообщил «karelinform» со ссылкой на республиканское МЧС.

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Ситуация произошла 10 октября. Там загорелась хозяйственная постройка, которая располагалась во дворе жилого дома. Существовал риск распространения огня на другие здания. На место происшествия прибыли пожарные из поселка Эссойла. Огонь удалось потушить спустя час.

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