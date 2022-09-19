Пламя охватило электровоз на ж/д станции Керженец в Нижегородской области | 360°

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Пламя охватило электровоз на ж/д станции Керженец в Нижегородской области

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Серьезный пожар произошел на ж/д станции Керженец в Семеновском районе Нижегородской области. Пламя охватило электровоз 19 сентября. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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Информация о возгорании поступила в 03:09 19 сентября. На место происшествия прибыли пожарные. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент специалисты выясняют причины возгорания.

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