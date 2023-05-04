Происшествия 04 мая 2023, 18:04 Пламя охватило двухэтажную гостиницу в Сочи

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Пожар произошел в Лазаревском районе Сочи. Там загорелась двухэтажная гостиница. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Информация о возгорании поступила ночью 4 мая. Пламя охватило здание на улице Сочинское шоссе. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели из Южного регионального ПСО МЧС России.

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«Здание удалось потушить, эвакуировать никого не пришлось — гостиница была ещё пустой», — отметили в ведомстве.