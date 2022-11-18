Происшествия 18 ноября 2022, 17:51 Пламя охватило два автомобиля на Выборгском шоссе в Петербурге

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Пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга на Выборгском шоссе. Там пламя охватило два автомобиля. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на Telegram-канал городского МЧС.

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Сведения о возгорании поступили в 03:44. Огонь охватил Ford и машину корейской компании Kia Motors. Ликвидировать пламя удалось спустя примерно 40 минут. В результате у первой машины пострадал моторный отсек и салон, а у второго загорелся кузов.