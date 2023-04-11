Происшествия 11 апреля 2023, 19:08 Пламя охватило дом вблизи заправки в Ивановской области

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В Иванове загорелся дом, который располагался в шаговой доступности от АЗС. Об этом сообщил IvanovoNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ивановской области.

Информация о возгорании поступила 10 апреля. Неэксплуатируемый дом загорелся на пересечении улиц Кузнецова и Почтовой. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. Неподалеку от дома располагается заправка. Огонь не перекинулся на нее, однако охватил на опору ЛЭП. Информации о погибших и пострадавших не поступало, написал «Царьград».