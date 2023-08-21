21 августа 2023, 23:03
Пламя охватило дом и гараж в Нижнем Тагиле
Пожар произошел в Нижнем Тагиле. Там из-за неисправности электропроводки загорелись дом и гараж на улице Горбуновской. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
Возгорание случилось 19 августа. Сначала пламя охватило гараж, а после перекинулось на двухэтажный частный дом. В момент происшествия хозяева находились внутри. Они вызывали спасателей.
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В этот же день пожар произошел в квартире на улице Победы. Причиной послужил брошенный в угол комнаты окурок.
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