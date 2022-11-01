Пламя охватило доходный дом Корневых в Петербурге | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 16:34 Пламя охватило доходный дом Корневых в Петербурге

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Серьезный пожар произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся доходный дом Корневых на Большом проспекте. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Петербургу.

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Пламя охватило помещение мастерской. Огонь распространился на площади в десять квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось спустя 20 минут. В тушении приняли участие 25 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.