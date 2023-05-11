Происшествия 11 мая 2023, 00:37 Пламя охватило детский лагерь и три садоводства в Иркутской области

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Пожар произошел в Усольском районе Иркутской области. Там загорелся корпус детского оздоровительного лагеря и три садоводческих хозяйства. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 996 квадратных метров. Огонь распространился на 24 строения садоводств «Ромашка», «Коммунальник» и «Монтажник», а также на четыре корпуса законсервированного детского оздоровительного лагеря. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Информации о погибших и пострадавших не поступало.