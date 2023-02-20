Происшествия 20 февраля 2023, 15:25 Пламя охватило деревянный дом в Ленинградской области. Один человек погиб

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Серьезный пожар произошел в деревне Заклинье Лужского района Ленинградской области. Пламя охватило деревянный дом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Возгорание случилось в понедельник, 20 февраля, около часа ночи. К тушению привлекли восемь человек личного состава, а также два автомобиля спецтехники. Ликвидировать огонь удалось спустя час.

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На пепелище спасатели обнаружили обгоревшее тело человека. В ближайшее время специалистам предстоит установить личность погибшего, а также определить причину смерти.

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