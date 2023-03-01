Происшествия 01 марта 2023, 15:05 Пламя охватило частный дом в Копейске Челябинской области

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Пожар произошел в Копейске Челябинской области. Там загорелся частный дом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС России.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тление вещей, стола и напольного покрытия. Они смогли предотвратить распространение пламени.

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