Пламя охватило автобус в Казани | 360°

08 ноября 2022, 15:59
Пламя охватило автобус в Казани
Автобус загорелся во время выезда из Казани в направлении международного аэропорта. Ситуация попала на видеозапись. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Region 116.
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Пожар произошел на трассе Р-239. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану отметили, что сведения о возгорании поступили в 08:11. Ликвидировать пламя удалось в 08:36. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент специалисты пытаются установить причину случившегося.
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