Происшествия 08 января 2023, 20:58 Пламя охватило 600 квадратных метров автосервиса в Ижевске МЧС: пожарные тушат возгорание в автосервис в Ижевске на площади 600 квадратных метров

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Здание автосервиса загорелось в Ижевске в воскресенье, 8 января. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщил пресс-служба ГУ МЧС в Telegram-канале.

Ведомство поделилось кадрами пожара в Сети. Возгорание произошло на территории гаражного кооператива.

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В результате ЧП сгорели три автомобиля, которые находились внутри металлического здания с мансардным этажом. В МЧС уточнили, что кровля строения обрушилась.

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Пожар удалось локализовать. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.