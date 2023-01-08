08 января 2023, 20:58
Пламя охватило 600 квадратных метров автосервиса в Ижевске
МЧС: пожарные тушат возгорание в автосервис в Ижевске на площади 600 квадратных метров
Здание автосервиса загорелось в Ижевске в воскресенье, 8 января. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщил пресс-служба ГУ МЧС в Telegram-канале.
Ведомство поделилось кадрами пожара в Сети. Возгорание произошло на территории гаражного кооператива.
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В результате ЧП сгорели три автомобиля, которые находились внутри металлического здания с мансардным этажом. В МЧС уточнили, что кровля строения обрушилась.
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Пожар удалось локализовать. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.
Пожары
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