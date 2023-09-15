Происшествия 15 сентября 2023, 14:42 Пламя охватило 1000 «квадратов» территории самарского завода МЧС: спасатели тушат пожар на территории завода в Самаре на 1000 кв. м

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Пожар начался в неэксплуатируемом здании на территории самарского завода. Огонь охватил уже тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России

«На площади 1000 квадратных метров метров горит неэксплуатируемое здание на территории завода. Погибших и пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

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Информацию о ЧП передали диспетчеру в 10:39 (09:39 по московскому времени).

Изначально пламя в доме № 1 на улице Калинина распространилось на 100 квадратных метрах, уточнили в ГУ МЧС по Самарской области.

Утром на место происшествия выехали 70 спасателей и 20 единиц техники. Позже группировку сил увеличили, задействовав в тушении огня 114 человек и 38 единиц техники.

Известно, что в здании горит масло. По данным из открытых источников, раньше по вышеназванному адресу работали кафе, а также ремонтные, торговые и производственные компании. Также там находилось ОАО «Самарский подшипниковый завод».