Эксклюзив 10 февраля 2023, 16:10 «Плакал в снегу». Пьяная жительница Уфы бросила голого младенца на улице в −20 Житель Уфы Усманов рассказал, как спас младенца, которого мать бросила в снегу в −20

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Пьяная 48-летняя жительница Уфы бросила годовалую дочку голой в снегу ночью в 20-градусный мороз. Местный житель Станислав Усманов рассказал «360», что чудом спас малышку, услышав из своей многоэтажки плач.

Снял куртку, укутал

Все произошло около 02:20 4 февраля. Станислав был дома вместе с братом и другом.

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Когда мужчины осознали, что плачет все-таки младенец, они вышли на улицу и некоторое время не могли понять, откуда идет звук. Наконец, пройдясь по сугробам и перемахнув через забор, Станислав увидел на тропинке возле старого сарая «неадекватную женщину», которая полусидела-полулежала на земле. Рядом с ней был голый младенец, он рыдал. Станиславу стало ясно, что нельзя терять ни минуты. Он признался: действовал так быстро, что даже не помнит, как добежал потом до дома.

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«Я куртку снял, укутал, брату с другом говорю: звоните в неотложку. Сам побежал обратно в квартиру — отогревать ребенка, пока неотложка едет. Минут через пять приехала, и полиция подъехала», — рассказал Усманов.

Он так и не понял, что мать девочки делала на земле.

Лишена родительских прав

Соседи этой женщины были поражены случившимся.

«Она дома сидела, не работала. Где-то подрабатывала только. Свободный график», — рассказала соседка, с которой то и дело общалась горе-мать.

У уфимки есть и другие дети, родительских прав на которых ее лишили.

Жильцы дома видели, как женщина гуляет с коляской, но не знали, как она обращалась с дочкой в остальное время. Известно, что она периодически навещала других своих детей.

Следственный отдел СК по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ). Следователи выяснили, что пьяная женщина возвращалась домой от родственника. Она уронила дочь и «находилась рядом, не предпринимая никаких мер». Житель соседнего дома услышал плач и вызвал медиков, подтвердили в СК. Сейчас малышка в больнице.

Следователи и оперативники устанавливают причины и обстоятельства происшествия, уточняют условия проживания семьи. Выяснилось, что уфимка ранее была судима. СК оценит также полноту принятия профилактических мер органами опеки.