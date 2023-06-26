Происшествия 26 июня 2023, 23:29 Пятый класс пожароопасности объявили в лесах Нижегородской области

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В лесах Нижегородской области действует пятый класс пожароопасности. Такой режим будет действовать до 30 июня. Об этом сообщил newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В некоторых районах признан четвертый класс пожароопасности. Леса ограничили для посещения. Кроме того, местным жителям запретили поджигать сухую траву и мусор, а также организовывать в лесах массовые мероприятия, написал RT.