Происшествия 14 сентября 2023, 01:04 Шестой беспилотник за ночь сбили над Брянской областью РИА «Новости»

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Силы ПВО сбили пятый беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Киевский режим попытался атаковать объекты на территории России в ночь на четверг, 14 сентября. Беспилотники были сбиты в 00:10, 00:30 и 00:45 по московскому времени.

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Ранее дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области 22:00 по московскому времени.