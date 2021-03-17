Пятую православную церковь за несколько дней ограбили в Косово

Пятую православную церковь подряд за несколько дней ограбили в Косово, написало РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию по автономному краю Косово и Метохия при правительстве Сербии.

Уточняется, что ограбление произошло в селе Горня-Гуштерица. Признаки мародерства в церкви Святой Недели заметили местные жители. Они сообщили об этом местным властям. Неизвестные похитили из храма деньги и повредили двери, рассказала «Газета.ru».

По информации журналистов, повторяющиеся ограбления церквей «указывают на постоянную угрозу сербскому религиозному наследию». Представители правительства Сербии заявили, что в прошлом году в стране произошло более 80 случаев мародерства в церквях и на могилах.