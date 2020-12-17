Пятое за месяц землетрясение произошло на Байкале

Местные жители почувствовали подземный толчок в пятый раз за декабрь текущего года. Отмечается, что каждый раз эпицентром землетрясения становится одна и та же местность — Кабанский район Бурятии. В находящихся поблизости населенных пунктах толчок ощущался с силой 4−5 баллов, в Иркутске мощность колебаний достигла 3-х баллов.

По информации сотрудников МЧС, жертв и разрушений в результате произошедшего нет.

10 декабря в том же месте произошло четыре подземных толчка силой 4−5 баллов. Подземные колебания почувствовали жители многих сел и городов, в том числе Иркутска.