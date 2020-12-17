17 декабря 2020, 12:37
Пятое за месяц землетрясение произошло на Байкале
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Байкале в ночь на четверг, 17 декабря. Об этом сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН, пишет сайт «Свободная пресса».
Местные жители почувствовали подземный толчок в пятый раз за декабрь текущего года. Отмечается, что каждый раз эпицентром землетрясения становится одна и та же местность — Кабанский район Бурятии. В находящихся поблизости населенных пунктах толчок ощущался с силой 4−5 баллов, в Иркутске мощность колебаний достигла 3-х баллов.
По информации сотрудников МЧС, жертв и разрушений в результате произошедшего нет.
10 декабря в том же месте произошло четыре подземных толчка силой 4−5 баллов. Подземные колебания почувствовали жители многих сел и городов, в том числе Иркутска.