Происшествия 30 апреля 2023, 10:04 Пятнадцать землетрясений за день произошло в районе камчатского вулкана Шивелуч Филиал РАН: в районе камчатского вулкана Шивелуч зафиксировали 15 землетрясений за день РИА «Новости»

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На востоке Камчатки вблизи вулкана Шивелуч за день произошло 15 землетрясений. Данные опубликовали на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в 80–90 километрах от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда землетрясений составила 4,2. Последний толчок произошел в 16:41 по местному времени.

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По информации регионального главка МЧС, после землетрясений местные жители в экстренные службы не обращались, передало РИА «Новости».

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом на Камчатке. В середине апреля здесь зафиксировали три выброса пепла, самый мощный из которых поднялся на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря.

Пепловый шлейф растянулся на 350 километров От него сильней всего пострадал Усть-Камчатский район Камчатского края, где школы пришлось перевести на дистанционное обучение.