Пятитонный резервуар с мазутом загорелся в Дагестане

Пожар в резервуаре с мазутом объемом пять тысяч тонн тушат в Дагестане. О ЧП сообщили в республиканском главке МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство от диспетчера пожарной части ООО «Дагнефтепродукт» Махачкалы. На месте работают 14 единиц техники. Открытого горения нет, но в результате возгорания крыша резервуара частично обрушилась. Происходит сильное задымление.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что рядом с горящим резервуаром находятся еще несколько. Пожарные одновременно предпринимают меры по их охлаждению, чтобы не допустить новых возгораний. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.